Balıkesir\'deki orman yangınlarına ilişkin soruşturmada 5 gözaltı

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturmada 5 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Sarıfakılar ve Kalburcu Mahallelerinde orman yangınları çıktı. Kepsut Kaymakamı Tarık Yerlikaya'nın da incelemelerde bulunduğu yangın bölgesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti.

Bir yandan arazözlerle alevleri söndürmeye çalışan ekipler, diğer yandan dozerlerle yangının önünü kesmek için yoğun mücadele verdi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Jandarma ekiplerince yangının çıkış nedenine ilişkin yapılan çalışmalarda, 5 kişinin uygun olmayan şartlarda biçerdöver çalıştırdığı belirlendi. Söz konusu kişiler gözaltına alındı