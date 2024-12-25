Kerem Çatay TESİYAP Başkanı

Güncel

Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliğinin (TESİYAP) 11. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına, yapımcı Kerem Çatay seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TESİYAP'ın 11. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da düzenlendi.

Türkiye'nin önde gelen dizi ve sinema filmi yapımcılarının üyesi olduğu Birliğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapımcı Kerem Çatay seçildi.

Genel Kurula katılan üyeler, yapımcılar adına kendilerini temsil etmesi konusunda her türlü platformda TESİYAP Yönetim Kurulu'na tam yetki verdi.

Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kuruluna yapımcılar Kerem Çatay ile Fatih Aksoy, Ali Gündoğdu, Faruk Turgut ve Burak Sağyaşar oybirliği ile seçildi.

Film ve dizi yapımcılarının ülke içinde ve dışında her türlü haklarının korunması, teliflerinin toplanması ve dağıtılması konusunda çalışan TESİYAP, sektörde mesleki dayanışma ve iş birliği ortamının geliştirilmesine yönelik projeler üretiyor.