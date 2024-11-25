Sakarya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından Keremali Dağı beyaza büründü.
Hendek ilçesinin güneyi ve Akyazı ilçesinin doğusunda yer alan 1453 rakımlı Keremali Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.
Yaylalar, mesire alanı ve Keremali Gölü'ne ev sahipliği yapan dağ, yağışın artından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede oluşan kartpostallık manzaralar, havadan görüntülendi.
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