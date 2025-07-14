Kerkük'te 14 Temmuz Katliamı Anması

Irak'ın Kerkük kentinde 66 yıl önce Komünist Parti üyelerince katledilen Türkmenler için kentte anma töreni düzenlendi.

Kerkük'te "14 Temmuz Kerkük Katliamı Şehitliğinde" düzenlenen anma törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammet Seman Ağa, Türkmen siyasi partileri başkan ve temsilcileri ile yerel yetkililer ve şehit aileleri katıldı.

Törende konuşan ITC Başkanı Ağa, 14 Temmuz Türkmen Katliamı'nın yaşandığı günü Türkmenler için kara gün olarak niteledi.

Ağa, s????on yüz yıldır ve özellikle Osmanlı'nın bu coğrafyadan çekilmesinden sonra Türkmenlerin başlattıkları var olma mücadelesini hala sürdürdüğünü söyledi.

Bu topraklarda varlık mücadelesi verdiği için şehit olanları unutmayacaklarını aktaran Ağa, şehitlerin ışığında varlık mücadelesinin yanında siyasi, kültürel ve ekonomik mücadeleyi sürdürdüklerini bildirdi.

Türkmen Siyasi Tutuklular ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Salihi, törende yaptığı konuşmada olayın bir katliamdan ziyade adeta bir soykırım niteliği taşıdığını aktardı.

Katliamın vahşice ve canice işlendiğini vurgulayan Salihi, katliamın üzerinden 66 yıl geçmesine rağmen hala Türkmenlerin içinde kapanmayan bir yara olduğunu söyledi.

Salihi, bu korkunç katliamın benzerini yaşama endişesiyle binlerce Türkmen ailenin o dönemlerde kentten göç ettiğini ifade ederek, özellikle başkent Bağdat'a göçlerin yapıldığını ve bunun Kerkük'teki Türkmen nüfusunu olumsuz etkilediğini aktardı.

Katliamın Türkmenlerin varlığını yok etmeyi amaçladığını belirten Salihi, her şeye rağmen Türkmenlerin hiç bir zaman yerlerini ve topraklarını bırakmadıklarını söyledi.

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan onlarca Türkmen, dönemin Kürt kökenli Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü. Söz konusu olay Türkmen siyasi tarihine "14 Temmuz Kerkük Katliamı" olarak geçmişti.