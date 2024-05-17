Keşan Belediye Başkanı İpsala Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Keşan Belediye Başkanı İpsala Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Keşan Belediye Başkanı İpsala Belediye Başkanını Ziyaret Etti

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti. Özcan, Kerman'ı tebrik ederek görevinde başarı diledi ve komşu ilçe İpsala ile işbirliği yapacaklarını belirtti. Kerman da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

17.05.2024 11:01
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Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı makamında ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyarette Kerman'ı tebrik etti, görevinde başarı diledi.

Özcan, komşu ilçe İpsala ile bölge adına güzel işlere imza atmak için dayanışma içinde çalışacaklarını belirtti.

Kerman da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ödemelerde sanal pos kullanılacak

Keşan Belediyesi ödemelerde sanal pos sistemini hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, e-Devlet ödemelerinin yanı sıra, yeni sistem ile gerçek ve tüzel kişiler belediye borç ödemelerini kredi veya banka kartlarıyla yapabilecek.

Ödeme yapmak için www.kesan.bel.tr adresine giriş yapıp, sanal pos ile ödeme butonuna tıklandıktan sonra açılan sayfada ödenecek borcun sorgu tipini gerçek kişi veya tüzel kişi olarak işaretlenip gerçek kişiler için TC kimlik numarası ve doğum tarihi, tüzel kişiler için ise vergi kimlik numarası ve doğrulama kodu girilmesi yeterli olacak.

İçme suyu tesisi hizmete açıldı

Keşan ilçesinde bakımı tamamlanan Kumdere İçme Suyu Tesisi hizmete başladı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, terfi pompalarındaki bakım nedeniyle hizmet veremeyen çeşmeler vatandaşların kullanımına açıldı.

Su tesislerindeki düzenli bakım ve onarım çalışmaları, sağlığı korumak adına hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle, vatandaşların refahı ve sağlığı için çalışmalara aralıksız devam ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı İpsala Belediye Başkanını Ziyaret Etti - Son Dakika

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