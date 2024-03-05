KESK Genel Başkanı Ayfer Koçak, ANKA Haber Ajansını ziyaret etti

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonunun (KESK) Ocak 2024'te yapılan Olağan Genel Kurulunda yeni seçilen Eş Genel Başkan Ayfer Koçak ve beraberindekiler, ANKA Haber Ajansını ziyaret etti

Ayfer Koçak, ocak ayında yapılan Olağan 11. Olağan Genel Kurulda yeni yönetim oluşturulduğunu belirtti. Çalışma hayatında ve sendikal alanda yaşanan sorunlara işaret eden Koçak, ekonomik krizden dolayı yoksulluğun derinleştiğini vurguladı.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında yaşanan toprak kayması faciasını hatırlatan Koçak, sendika temsilcilerinin buraya 2021'de ziyaret gerçekleştirdiğini anlattı. Koçak, maden işletmesi tarafından bölge halkının yoksulluğunun onları sıkıştırmak amacıyla kullanıldığını vurguladı.

Kamudan ihraçlara da değinen Koçak, bu konuda çok farklı uygulamalar olduğunu söyledi. Koçak, "İhraçlarda hukuksuzluk var. Adaletin ortadan kalktığı dönemde mafyavari yöntemler ortaya çıkıyor" dedi.