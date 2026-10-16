KESK, Küba Büyükelçiliği\'nde 28 Ekim BM oturumu için ablukanın kaldırılmasını istedi

(ANKARA) - KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak ve beraberindeki heyet, Küba Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek Müsteşar Oscar Redondo Ramos ile görüştü.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (KESK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"ABD öncülüğünde sürdürülen emperyalist saldırılar ve Küba halkını hedef alan insanlık dışı ambargo politikalarına karşı dayanışmamızı büyütmek için Küba Büyükelçiliği'ni ziyaret ettik. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, Yürütme Kurulu Üyeleri Sema Pınar ve Erdal Karakuş, Küba Büyükelçiliği Müsteşarı Oscar Redondo Ramos ile görüştü. Görüşmede, 28 Ekim'de yapılacak BM oturumunda Küba'ya yönelik ablukanın kaldırılması yönündeki çağrı ve dayanışmanın yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak Küba halkının yanında olduğumuzu ifade ettik."