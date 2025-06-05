Keşm Adası'nda Kına Geleneği

İran'ın güneyinde, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası, kendine özgü gelenekleriyle dikkat çekerken, bayram günlerinde kadın ve çocukların ellerine kına ile işlenen zarif motifler, bu kültürel zenginliğin en renkli ve anlamlı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı yakınlarında yer alan Keşm Adası, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda yaşayan gelenekleriyle de dikkati çekiyor.

Bu geleneklerden en renklisi ve anlam yüklüsü ise kadın ve çocukların ellerine kınayla zarif motiflerin işlenmesi. Özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında, kadınlar ve çocuklar ellerine ve ayaklarına özenle kına motifleri işleyerek kültürel bir mirası geleceğe taşıyor.

Kına, Keşm halkı için sadece bir süsleme değil, aynı zamanda kimliğin, toplumsal aidiyetin ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir yaşam biçiminin simgesi. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, özellikle ada sakinleri arasında derin anlamlar taşıyor.

Keşm halkı, kınayı "cennetten gelen bir bitki" olarak görüyor bayramların yanı sıra yeni evlilerin ellerine de işleniyor. Çeşitli kına desenlerini ve tasarımlarını Keşm'deki yaşamın refahının ve bolluğunun bir işareti olarak gören ada halkının inancına göre, kına "cennetin bir izi ve neşe, sevgi ve mutluluğun bir işareti" anlamına geliyor.

Yerel kültürün en önemli göstergelerinden biri olan ve hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken kına, Keşm Adası'nın turistik cazibe unsurlarından biri olarak da öne çıkıyor. Adanın dört bir yanında, yerel halktan kadınlar hem turistlerin hem de meraklıların ellerini çeşitli el boyamaları ve zarif kına motifleriyle süslüyor.

Özellikle bayramlarda ve özel günlerde sürdürülen Keşm Adası'nın bu renkli geleneğine ilişkin AA muhabirine bilgi veren adanın sakinlerinden Cemile Salihi, geleneksel kına tasarımlarının ay, güneş, deniz, palmiye ağaçları ve çiçekler gibi doğal ve yerel unsurlardan ilham aldığını söyledi.

Bu tasarımların özel hunilerle uygulandığını ve bir hafta kadar ciltte kalabildiğini anlatan Salihi, "Biz ellerimize kına yakmak için ince uçlu huni kullanırız böylece desenler daha zarif ve güzel olur. Ayak tabanlarımızı ise bayramdan bir gün önce kına tozunu suyla karıştırıp süreriz bu sayede rengini tam anlamıyla alır ve bayram boyunca canlılığını korur." diye konuştu.

Salihi, "Bayramdan iki gün önce kınayı işleriz ki kına bayramda güzel rengini göstersin. Bayram günü bütün kadınlar ve çocukların ellerinde kınalar olur. Köydeki kadınların çoğu da kına yakmayı bilir ancak bilmeyen varsa komşuları yardım eder." dedi.

Keşm'de Ramazan ve Kurban Bayramlarının büyük bir coşkuyla kutlandığını ve bayramlarda geleneklerin sürdürüldüğünü anlatan Salihi, "Bayram günü, bayram namazından sonra çocuklar köy evlerine gidip bayram harçlığı alırlar. Namazdan sonra erkekler köylerde yemekleri hazırlar. Bayram günü bütün evlerin kapıları açılır, sofralar kurulur, kadınlar birbirlerinin evlerine gidip bayramlaşır." ifadelerini kullandı.