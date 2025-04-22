Keşmir'deki Terör Saldırısına Kınama

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı, Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Jammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde bugün (22 Nisan) sivilleri hedef alan terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.