Kestel\'deki Kuyum İmalathanesinde Yangın

Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir kuyum imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kuyum imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Olayda yaralanan olmazken işletmede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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