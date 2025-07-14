Kestelli'den 15 Temmuz Mesajı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kestelli, mesajında, 15 Temmuz'u, sinsi bir yapılanma ile ülkenin kılcal damarlarına sızan terör örgütü mensuplarının, Türk demokrasisine yönelik darbe girişiminin, yüce Türk milleti tarafından püskürtüldüğü tarih olarak nitelendirdi.

Kahraman milletin sergilediği direnişle ülkesine, demokrasiye ve demokratik bir hukuk devleti çatısı altında yaşama inancına hep birlikte sahip çıkıldığını vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Aradan geçen dokuz yılda, 15 Temmuz darbe girişiminin nedenlerini ortadan kaldırmak ve izlerini silmek adına ciddi adımlar atıldı, atılmaya da devam ediyor. Bu yolun sonunda arzu edilen hedefe varmak; daha güçlü ve tüm dünyada daha güçlü bir Türkiye hedefinde, birlik ve beraberlik içinde çalışmak, üretmek, demokrasiyi tüm kurumlarıyla hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Ülke ve millet olarak bunu yapacak kararlılığa da sahibiz."