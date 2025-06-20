KGAÖ'de Siber Güvenlik Konferansı - Son Dakika
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KGAÖ'de Siber Güvenlik Konferansı

20.06.2025 00:12
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Kırgızistan, üye ülkelerin katıldığı siber güvenlik konferansına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan'ın dönem başkanı olduğu Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), üye ülkelerin siber güvenlik konulu uluslararası konferansına ev sahipliği yaptı.

Ülkenin Issık Göl Bölgesi'ndeki Çolpon-Ata şehrinde bir otelin konferans salonunda gerçekleştirilen konferansa, kolluk kuvvetleri, kamu kurumları, bilişim teknolojileri ve siber güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumsal yapıların temsilcilerinden oluşan 150'den fazla delege katıldı.

Konferansta düzenlenen üç farklı konulu panelde, siber suç, siber terörizm ve siber casuslukla mücadele ve endişeler, ülkeler arası operasyonel bilgi alışverişi ve eylemlerin koordinasyonuna yönelik mekanizmaların geliştirilmesi, kamu ve kurumsal sektörlerde kritik bilgi altyapılarının korunması konularına değinildi.

Etkinliğe, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü üye ülke Kırgızistan, Kazakistan, Rusya, Belarus ve Tacikistan'ın Güvenlik Konseyi Sekreterleri ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Sekretaryası, KGAÖ üye ülkelerin ilgili kurumların üst düzey temsilcilerinin yanı sıra konferans kapsamında yapılacak siber eğitime gelen uzmanlar katıldı.

Siber saldırılar endişe kaynağı oluyor

Konferansın açılışında konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, bu konferansın, ulusal ve uluslararası düzeylerde siber savunmayı güçlendirmeye yönelik daha fazla çabanın temelini oluşturabilecek bilgi, deneyim ve çözümlerin paylaşılması için benzersiz bir platform sunduğunu belirterek, "Konferans, bilgi sistemlerimizin güvenliğini iyileştirmek için pratik adımlar geliştirmemize olanak sağlayacağını umuyoruz." dedi.

"Siber tehdit giderek daha karmaşık ve sonuçları daha yıkıcı hale geliyor." diyen Taşiyev, ülkede kamuda siber suçlara karşı alınan önlemleri sıralarken, Kırgızistan'da 2024 yılında Siber Güvenlik Kanunu'nun kabul edildiğini, dijital adli bilişim laboratuvarı ve siber güvenlik operasyon merkezinin kurulduğunu anlattı.

Taşiyev, ülkede geçen yıldan bu yana 5 milyon siber saldırının kaydedildiğini, bunlardan yüzde 70'nin tespit edilip etkisiz hale getirildiği, geriye kalan yüzde 30'nun da düşük kritiklik seviyesinde olduğu bilgisini paylaştı.

Siber güvenliğin artık her devletin kendi iç meselesi olmaktan çıktığını belirten Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı Kararları ve Bakanlar Kurulu Kararlarının Denetimi Dairesi Başkanı Azamat Osmonov, ortak mücadele önerilerini sundu.

Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Baktıbek Bekbolotov, siber saldırıların milli güvenliği tehdit ettiğine işaret ederken, "Bu durum özellikle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri ve onların ortakları açısından önem taşıyor, zira bizim sorumluluk alanımızda farklı çıkarlar kesişiyor." ifadesini kullandı.

Siber alan, kara, deniz, hava ve uzaydan sonra yeni bir alan oldu

Siber alanda devlet sınırlarının olmadığını ifade eden KGAÖ Genel Sekreteri İmangali Tasmagambetov, "Siber alan, esas itibarıyla kara, deniz, hava ve uzaydan sonra çeşitli siyasi ve askeri güçlerin karşı karşıya geldiği beşinci ortam haline gelmiştir ve öyle kalmaya devam etmektedir." dedi.

Tasmagambetov, siber ortamdaki ilişkilere ilişkin hukuki bir temelin geliştirilmesine direnen devletlerin başlı başına siber tehditlerin ortaya çıkmasına neden olduklarını altını çizdi.

Siber teknolojiler alanında bir tür "silahlanma yarışı"na tanık olduklarını söyleyen Tasmagambetov, siber alanda bir caydırma mekanizmasının olmamasının "siber diktatörlük" potansiyelinin ortaya çıkmasına sebep olduğuna işaret etti.

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Aleksandr Volfoviç, siber saldırganların, birey, özel ve kamu kurumları ayrımı yapmaksızın erişim sağlayabilecekleri her sistemi hedef alabildiklerini, bunu için yeni bilgi, tecrübe ve inovasyona ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

"Temel sınır savunması güncelliğini yitirdi." diyen Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov, "Suç artık çevrimiçi hale geldi ve insanlar dijital platformların bir parçası haline geldi. Bu bağlamda, Kazakistan yavaş yavaş 'sıfır güven'e doğru ilerliyor. Modern sorunlar bizden sistematik koordinasyon ve sorumluluk gerektiriyor." dedi.

Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreter Yardımcısı Aleksandr Neverovskiy de Belarus'ta 2025 yılın ocak-haziran döneminde 88 milyon 300 bin siber saldırı kaydedildiğini paylaştı.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov, Rusya Federasyonu'nda 2024 yılında 208 bin siber saldırı kaydedildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Kırgızistan, Konferans, Teknoloji, Politika, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KGAÖ'de Siber Güvenlik Konferansı - Son Dakika

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