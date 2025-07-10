Kiev'e Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı

KİEV, 10 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, 68 yaşındaki bir Kiev sakini ile 22 yaşındaki metro polisinin kentin Podilskyi bölgesinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kiev'in 10 bölgesinden 8'inin zarar gördüğü saldırıda, konutların yanı sıra sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşım altyapısı da hasar aldı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırı sonucu bir apartmanda yangın çıktığını, kent merkezindeki bir kliniğin ise neredeyse tamamen yıkıldığını açıkladı. Klitschko yaralanan 16 kişiden 10'unun hastaneye kaldırıldığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, etkilenen bölgelerde devam eden arama kurtarma çalışmaları için yaklaşık 400 acil durum personeli ve 90 ünite ekipmanın sevk edildiğini söyledi.