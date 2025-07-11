KİEV, 11 Temmuz (Xinhua) -- Rusya'nın perşembe gecesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Yerel yetkililerin açıklamasına göre, Kiev'in 10 bölgesinden 8'inin zarar gördüğü saldırıda, konutların yanı sıra sağlık, eğitim, ticaret ve ulaşım altyapısı da hasar aldı.
Son Dakika › Güncel › Kiev'e Saldırı: 2 Ölü, 16 Yaralı - Son Dakika
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