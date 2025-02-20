Kilauea Yanardağı'nda 10. Patlama - Son Dakika
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Kilauea Yanardağı'nda 10. Patlama

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık'tan bu yana 10. kez patlayarak lav püskürttü.

20.02.2025 18:32
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- ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 10'uncu patlama

HAWAİİ - Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 10'ncu kez patladı.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde yerel saatle 20.22'de patlama meydana geldi. Yanardağ, Aralık'tan bu yana onuncu patlamanın ardından bir kez daha metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

700'ü aşkın evi yok etmişti

Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilauea Yanardağı'nda 10. Patlama - Son Dakika

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