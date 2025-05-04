Kılıç'tan Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı kınadı.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Bu saldırıyı yapan ve yaptıranların adalet önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.