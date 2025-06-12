Kılıçdaroğlu, İmamoğlu\'nu Ziyaret Etti

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve tutuklu bulunan 7 kişiyi daha ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşme için saat 12.00'de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.