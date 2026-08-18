Kılıçdaroğlu'ndan YKS Mesajı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan YKS Mesajı

Kılıçdaroğlu\'ndan YKS Mesajı
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Kılıçdaroğlu, YKS sonuçlarını kutlayarak gençlere hayallerinden vazgeçmemeleri gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını anımsatarak, "Üniversiteye yerleşen tüm gençlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gençlerimizin hayatlarında yeni bir sayfa açılıyor. Üniversiteye yerleşen tüm gençlerimizi gönülden kutluyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum. Ancak bugün bir üniversiteye yerleşemeyen, istediği bölümü kazanamayan ya da hayalindeki şehirden uzak kalan gençlerimize de özellikle şunu söylemek istiyorum: Bir sınav sonucu, sizin değerinizi ve geleceğinizi belirlemez. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bazen hedefe giden yol, planladığımızdan daha uzun ve farklı olabilir.

Gençlerimizin yeteneklerini özgürce geliştirebildiği, nitelikli eğitim alabildiği, mezun olduğunda iş bulabileceği ve geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye'yi birlikte kurmak zorundayız. Sizlere sadece 'başarılar' dilemek yetmez; hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz adil fırsatları da yaratmak gerekir. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Her birinizin hayali, Türkiye'nin geleceğidir."

Kaynak: ANKA

Güncel, YKS, Son Dakika

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