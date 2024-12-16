Kılıçdaroğlu'nun Duruşması Ertelendi

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na MİT tırları davasında 25 yıl hapis cezası verilmesi üzerine bir açıklama yapan CHP 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla, 3 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraflar katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde MİT tırları davasında yargılanan Enis Berberoğlu hakkında 14 Haziran 2017'de mahkeme heyetinin verdiği 25 yıl hapis cezasını şu sözlerle eleştirmişti:

"Bu kararı verenler, bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettiler, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı, gözünü dikmiş saraya 'nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim' diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar."

Bu sözleri gerekçe gösterilerek Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen iddianamede, "Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla 3 yıl 7 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına taraflar katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı mazeret dilekçesi sundu. Dilekçeyi kabul eden mahkeme, duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.