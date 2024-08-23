Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Tuzla'da bir nikah törenine katıldı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Tuzla'da bir nikah törenine katıldı

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah törenine katıldı. Nikahı İmamoğlu kıydı ve Kılıçdaroğlu da şahitlik yaptı.

23.08.2024 22:34  Güncelleme: 00:05
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(İSTANBUL) - CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlunun nikah törenine katıldı.

CHP 7. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu, İstanbul Pendik'te CHP Tuzla eski İlçe Başkanı Hasan Uzunyayla'nın oğlu'nun nikah törenine katıldı. Deniz Uzunyayla ve Şalin Özdemir çiftinin nikahını İBB Başkanı İmamoğlu kıydı. Nikah şahitliğini yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvelili Gökhan Günaydın çifte mutluluklar diledi.

Nikah törenine, CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali, Ataşehir Belediye  Başkanı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan kaftancıoğlu ve Bakırköy eski Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu katıldı.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Tuzla\'da bir nikah törenine katıldı
Kaynak: ANKA

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