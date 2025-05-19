Antik Çağ'dan günümüze uzanan yolculuk: Kilikya Yolu ziyaretçilerini ağırladı

Mersin'de hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Kilikya Yolu parkur yürüyüşüne katılanlar bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti

MERSİN - Doğa tutkunları, Mersin'de hayata geçirilen 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında gerçekleştirilen Kilikya Yolu parkur yürüyüşüyle bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları, 2 gün boyunca parkuru arşınlayarak Antik Çağ'dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Mersin Valiliği ve Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nün destekleriyle hayata geçirdiği 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi' kapsamında kente gelen ziyaretçiler gerçekleştirilen yürüyüşle doğal ve tarihi güzelliklerini keşfetti. Tisan'dan Tarsus'a kadar uzanan 550 kilometrelik yol, 4 ana etap ve 38 farklı parkurdan oluşan Kilikya Yolu, ziyaretçilerini ağırladı. Kentin arkeolojik ve doğal mirasını içeren proje kapsamında katılımcılar, 2 gün boyunca kenti doğudan batıya arşınlayarak Antik Çağ'dan günümüze uzanan keyifli bir yolculuk yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları ilk gün Tarsus'a bağlı Sağlıklı Berdan parkurunu yürüdü. İkinci gün ise Çamlıca parkurunu tamamlayan katılımcılar, güzergahları boyunca karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kalarak Akdeniz'in sunduğu eşsiz manzara eşliğinde binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleri de yakından tanıma fırsatı buldu.

"Bu yolu yürümenin keyfini yaşamak çok güzeldi"

Mersin Zirve Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, 5 yıl süren 'Tarihi Kilikya Yolu Projesi'ne çok emek verdiklerini belirterek, emeklerin karşılığını almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Demir, "Hep içimizde ukdeydi. 2019'da projemizi Başkan Vahap Seçer'e götürdük. 'Tam destek veriyorum, başlayın' demesiyle çalışmaya başladık. 5 yılda da projemizi tamamladık" dedi.

Kulübün üyelerinden Emel Beden de hayata geçirilen proje ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Tarihi bir yolda adımlarken onu hissederek, arkadaşlarımla geçmiş zamandan bu zamana uzanan bu yolculukta ve bu Roma yolunu kat ederken huzurlu, mutlu ve bu yolu yürümenin keyfini yaşamak çok güzeldi" ifadelerini kullandı.

"2 bin yıl öncesini yaşadık"

Adana Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sibel Baysal'da, Kilikya Yolu'nun tarihi yeryüzüne çıkardığını ve tüm insanlara tanıttığını vurgulayarak, "Biz bugün 2 bin yıl öncesini yaşadık. Çok güzeldi" diye konuştu.

Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Orhan Kozan da "Kilikya Yolu oldukça başarılı bir proje olarak hayata geçirilmiş. Tabii sürdürülebilirliğini sağlamak çok önemli. İnşallah yurtdışına da açılacak şekilde çalışmalar sürer"şeklinde konuştu.

Gaziantep'ten gelen Ali Çekematma ise "Likya yolunu her sene yürüyoruz. Buranın oraya alternatif yürüyüş yolu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra ilkbahar ve sonbahar aylarında kulüp arkadaşlarımızla gelip, buradaki doğal güzellikleri Gaziantep'teki doğaseverlere tanıtmayı planlıyoruz" diyerek düşüncelerini aktardı.