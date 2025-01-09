Kilis'in Lezzeti: Cennet Çamuru - Son Dakika
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Kilis'in Lezzeti: Cennet Çamuru

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150 yıllık bir miras olan Cennet Çamuru, Bekanlar Kardeşler tarafından kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

09.01.2025 13:35
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Kilis'in gururu Cennet Çamuru kuşaktan kuşağa devam ediyor

KİLİS - Kilis'in tescilli lezzeti Cennet Çamuru, 150 yıllık tatlıcılık tecrübesiyle Bekanlar Kardeşler tarafından kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kilis'in tatlı ustalarından Uğur Bekan ve kardeşi Atilla Bekan ile kuşaktan kuşağa gelen tatlıcılık mesleğini devam ettiriyor, Bekan ailesinin 150 yıllık tatlıcılık serüveni, Halepli ustadan öğrenilen baklavacılık sanatıyla başladı ve zamanla Kilis'e özgü tatlar arasında bulunan cennet çamuru önemli bir yer edindi. Tatlıcılık tecrübesi, Bekan ailesinin dedesi tarafından Yemen'de askerdeyken öğrenilen tatlıcılık becerisiyle şekillenmeye başladı ve kuşaktan kuşağa aktarıldı.

"Üçüncü kuşak tatlıcı olduğunu belirten Uğur Bekan, "Kardeşim Atilla Bekan ile birlikte üçüncü kuşak olarak tatlıcılık mesleğini sürdürüyoruz. Bizden sonraki dördüncü kuşak ise kardeşim Atilla Bekan'ın çocukları ve benim çocuklarımla tatlıcılık mesleğine devam etmektedir. Dedemizden ve babamızdan öğrendiğimiz tatlıcılık mesleğini şimdi de çocuklarımıza aktarıyoruz. Çocuklarımız, bizden edindikleri bilgi ve tecrübelerle dördüncü kuşak olarak bu mesleği sürdürmektedir. Oğlum Alperen Bekan ve kardeşim Atilla Bekan'ın oğlu Kerim Bekan, ailemizin tatlıcılık mirası devam ettirmektedir" şeklinde konuştu.

"Dubai Çikolatasındaki kadayıf Cennet Çamurunun aslı"

Dubai Çikolatasındaki kadayıfın cennet çamuru olduğunu belirten Tatlı ustası Bekan, "Kentin meşhur tatlısı cennet çamurunu tanıtmak için çabalıyoruz. Daha Dubai, bunu bilmezken bizim dedemiz, Yemen'de askerlik yaparken Halepli ustadan öğrendikleri bilgilerle cennet çamuru yapardı. Kilis'te yüzlerce yıldır cennet çamuru yapılmakta. Kadayıf, şeker, fıstığın mükemmel uyumu ve üzerine kaymak eklenen bu güzel tatlımızı sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada tanıtmak istiyoruz" dedi. Gelen müşteriler de Kilis'in eşsiz tatlısı olan cennet çamurunun çok lezzetli ve katmere benzediğini söyledi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Güncel, Yaşam, Miras, Kilis, Son Dakika

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