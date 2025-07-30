Kilis'in Zahteri Coğrafi İşaret Aldı

Kilis'te kahvaltının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan zahter, coğrafi işaret tescili aldı.

Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahvaltılık "Kilis toz zahteri" için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan coğrafi işaret tescil başvurusunun sonuçlandığı söyledi.

Kilis zahterinin birçok baharat ve kuruyemişin kavrularak çekilmesi sonucu yapıldığını belirten Bilecen, şöyle konuştu:

"Kahvaltılık Kilis toz zahterinin geçmişi çok eskilere dayanıyor. Kadim şehrimizin kadim lezzetlerinden bir tanesi. Biz söz vermiştik şehrimizin her şeyine sahip çıkarken gastronomisine de sahip çıkacağız. Çünkü biz iddialıyız. Kilis bu bölgedeki Halep mutfağı ile özdeşleşmiş ve eskiyi yeniyle buluşturan bir mutfaktır. Bu mutfağın kıymetini biz biliyoruz, tanıtımını da yaparak tüm Türkiye'ye bildirmek istiyoruz."