Kilis Polisevi'nde bayramlaşma programı gerçekleştirildi

KİLİS - Ramazan Bayramı vesilesiyle Kilis'te düzenlenen resmi bayramlaşma programı, Kilis Polisevi'nde geniş katılımla gerçekleşti. Kilis Valisi Tahir Şahin'in ev sahipliğinde düzenlenen programa protokol üyeleri katıldı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, protokol üyeleri ile birlikte Kilis Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Kilis Milletvekili Mustafa Demir, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve birçok bürokrat yer aldı.

"Bu ramazan ayının bereketini gördük"

Bayramlaşma töreninde konuşan Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Ramazan ayının bereketini vurgulayarak, "Aylardır yağmayan yağmur, bugün yağmaya başladı. İnşallah, bu bereket bayramla birlikte şehrimize dönüş yapar. Kilis'in bir evladı olarak, böyle bir ortamın sağlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

"Ülkemizi bölmek isteyenlere karşı duruşumuz net"

Bağımsız Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise bayramda siyasi bir konuşma yapmamayı tercih ettiğini belirterek, "Ancak ülkemiz zor günlerden geçiyor. Ülkemizi bölmek ve üzerimizde oyunlar oynamak isteyenler var. Cumhurbaşkanımıza ve ailesine yönelik hakaretlere karşı duruşumuzu sürdüreceğiz. Bu milletin evlatları olarak birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Hepinizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın gücü milletimizden geliyor"

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ise Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücüne vurgu yaparak, "Bugün dünya liderlerinin önünde konuşan ve sesini yükselten tek lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O da bu gücünü siz değerli halkımızdan almaktadır. Bu bayram vesilesiyle birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Hepinizin bayramını kutluyorum, Allah tüm İslam alemine huzurlu bayramlar nasip etsin" dedi.

"Kilis özel ve güzel bir şehir"

Kilis Valisi Tahir Şahin ise programda yaptığı konuşmada, Kilis'in büyüyen ve gelişen bir şehir olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramı'nı huzur içinde kutluyoruz. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu hep birlikte yaşadık. Kilis'in ne kadar özel ve güzel bir şehir olduğunu bir kez daha gördük. Bu büyümenin ve birliğin devam etmesi için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizin bayramını kutluyor, ailelerinizle birlikte nice bayramlara ulaşmanızı diliyorum" şeklinde konuştu.

Program, protokol üyelerinin vatandaşlarla bayramlaşması ile sona erdi.