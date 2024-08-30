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1)KİLİS'TE 30 AĞUSTOS COŞKUSU

KİLİS'te, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü çeşitli etkinlikler kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende; Kilis Vali Tahir Şahin ve Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Şahin, protokol üyelerinin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu program, günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirler okunmasıyla devam etti. Askerlerin gösteri düzenlediği program, halk oyunları gösterisi, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ve resmi geçit töreniyle son buldu.