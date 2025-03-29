Kilis'te Bayram İçin 4 Bin Personel Görevde - Son Dakika
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Kilis'te Bayram İçin 4 Bin Personel Görevde

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Kilis'te Vali Şahin, bayram süresince 4 bin personelin görev yapacağını açıkladı.

29.03.2025 18:34
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Kilis'te bayram süresince 4 bin personel görev yapacak

Kilis Valisi Tahir Şahin trafik denetimine katıldı

KİLİS - Kilis Valisi Tahir Şahin, sahada görev yapan ekiplerle bayramlaştı. Vali Şahin, bayram süresince 4 bin personelin görev yapacağını açıkladı.

Kilis Valisi Tahir Şahin, jandarma ekibiyle bayramlaştıktan sonra trafik denetimine katıldı. Denetim sırasında araç sürücüleriyle samimi bir şekilde sohbet eden Vali Şahin, emniyet kemerinin önemine dikkat çekti ve araçlarda denetim gerçekleştirdi. Trafikte seyir halinde olan vatandaşlara çocukları için oyuncak hediyelerini de Vali Şahin dağıttı.

Denetim sırasında bir sürücü, oğlunu Kilis'e askere getirdiğini belirtti. Bunun üzerine Vali Şahin, Jandarma Komutanı'na dönerek esprili bir dille, "Ya bayramı yaptırsaydık" dedi. Askere gelen gence ise hayırlı olsun dileklerinde bulunan Şahin, Kilis'in güzel bir şehir olduğunu belirtti.

Ramazan'ın son günü vesilesiyle Kilis genelinde alınan tedbirlerden bahseden Vali Tahir Şahin, emniyet ve jandarma ekipleriyle birlikte sahada denetimler gerçekleştirdiklerini belirtti. Vali Şahin, "Başta emniyet ve güvenlik birimlerimiz olmak üzere tüm ekiplerimiz, hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmesi için bütün tedbirleri önceden planladı. Ramazan ayının sonuna hüzünle geldik, ancak hepimizin ortak sevinci olacak bayrama da kavuşuyoruz. Bütün ailemizle ve milletimizle birlikte Ramazan Bayramı'nı huzur içinde geçirmeyi diliyoruz" dedi.

Vali Şahin, bayram boyunca Kilis genelinde 963 ekip ve 4 bin 251 güvenlik personelinin 7/24 görev yapacağını belirterek, "Biz şehrimizin, Kilis'in ve ülkemizin huzuru için gece gündüz görevimizin başında olacağız. Kilisli hemşehrilerimizin her konuda yanında olacağız. Ramazan Bayramı kutluyor, trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemerini takmalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. Hepsine aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram dilerim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Bayram İçin 4 Bin Personel Görevde - Son Dakika

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