Kilis'te Eski Bayram Özlemi - Son Dakika
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Kilis'te Eski Bayram Özlemi

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Kilisli emekliler, eski bayramların coşkusunu ve komşuluk bağlarını özlemle anıyor.

01.04.2025 16:36
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Kilislilerin özlemi eski bayramlar

KİLİS - Ramazan Bayramı pek çok yerde kutlanmaya devam ederken Kilisli emekliler ise eski bayramları özlediklerini belirterek önceden bayramların çok daha coşkulu ve heyecanlı yaşandığını söyledi.

Ramazan Bayramı'nda eski bayramlara duyulan özlem yeniden hatırlandı. Kilis Emekli Kıraathanesi'nde bir araya gelen emekli öğretmenler ve memurlar, geçmişte yaşanan bayramların samimiyetini ve güzelliğini anlatarak, şimdiki bayramların eski günlere göre daha farklı olduğunu dile getirdi.

"Şimdiki bayramlar ise eski bayramlara hiç benzemiyor"

75 yaşındaki emekli öğretmen Durmuş Ayçin, geçmişte bayramların daha coşkulu kutlandığını belirterek, "Bizim zamanımızda 'Bayram Yerleri' olurdu. Oralara gider, salıncaklara binerdik. Çocuklar bayramlık kıyafetlerini giyer, at arabalarıyla gezdirilirdi. O zamanlar bu kadar vasıta yoktu, bayramlarda at arabasıyla gezmek büyük bir mutluluktu. Bayramlıklarımızı geceden hazırlardık, sabahı iple çekerdik. Şimdiki bayramlar ise eski bayramlara hiç benzemiyor. Bayram mı değil mi belli olmuyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer 70 yaşındaki emekli öğretmen Halil Dalgıç ise, "Eski bayramlar çok şahaneydi ama maalesef geride kaldı. Bayram diyebilmek için herkesin mutlu olması gerekiyor. O zamanlar insanların birbirine saygısı ve sevgisi çok daha fazlaydı. Komşuluk ilişkileri güçlüydü, herkes birbirine yemek götürürdü, bayramlarda kapılar çalınır, büyük küçük herkes bayramlaşırdı. Şimdi bayramları ancak kapıyı çalan çocuklardan anlıyoruz. 'Amca bayramınız kutlu olsun' diyen çocuklar bizi çok mutlu ediyor ama büyükler eskisi gibi bayramlaşmıyor" şeklinde konuştu

80 yaşındaki emekli nüfus memuru Nuri Kış da eski bayram geleneklerinin artık kaybolduğunu belirtti. Kış, "Biz köyde bayram günlerinde hep bir araya gelirdik. Eğer yabancı bir misafir varsa onu misafir eder, herkes kurban bayramında yemeğini yapıp ortak bir ortamda paylaşırdı. Bayramlaşmalar sarılmalar, hal hatır sormalar çok içtendi. Kim sıkıntıdaysa paylaşılır, herkes birbirine destek olurdu. Şimdi ise o günler geride kaldı" dedi.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Eski Bayram Özlemi - Son Dakika

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