Kilis'te Kahke Mesaisi Başladı - Son Dakika
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Kilis'te Kahke Mesaisi Başladı

Kahke ustası Ahmet Yeşilbahçeci, 55 yıl önce dedesinin buluşu olan bayram kahkesinin önemini vurguladı.

06.03.2025 17:17
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Kilis'te Ramazan lezzeti kahke mesaisi başladı

Kahke ustası Ahmet Yeşilbahçeci: "Bayram kahkesi, 55 yıl önce dedemin buluşuyla ortaya çıktı"

KİLİS - Kilis'te Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmez lezzeti kahke mesaisi başladı. Kentte kahke ustalığı yapan Ahmet Yeşilbahçeci, hikayesi 55 yıl öncesine dayanan lezzetle ilgili bilgi vererek bayram kahkesinin dedesi tarafından 1970 yılında Kilis'e tanıtıldığını ve o günden bu yana üretilmeye devam ettiğini belirtti.

Kilis'in Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmezi haline gelen bayram kahkesi mesaisi başladı. Kentte kahke ve unlu mamuller ustalığı yapan Ahmet Yeşilbahçeci, bu eşsiz lezzetin 55 yıl önce dedesinin buluşuyla Kilis'te üretilmeye başlandığını söyledi. Yeşilbahçeci, mesleğini dedesinden devraldığını belirterek, "Bu mesleğe dededen atandım, babadan oğula ilerliyoruz, kuşaktan kuşağa devam ediyoruz. Dedem, 1970'te bayram kahkesini Kilis yöresine tanıtmış. O günden beri kahkemiz bayram sofralarının değişmez lezzeti oldu" dedi.

"Bayramda her kapıda kahke var"

Kahkenin sadece bayramda değil, yıl boyunca üretildiğini vurgulayan Yeşilbahçeci, "Kilis'te bayramda hangi kapıyı çalarsanız çalın, mutlaka bir tabakta bayram kahkesi bulunur. Bayramların olmazsa olmazıdır" diye konuştu.

Kahkenin lezzet sırrını da paylaşan usta, "İçinde un, vanilya ve zeytinyağı var. Ama asıl lezzeti veren bizim ellerimiz ve kullandığımız doğal zeytinyağıdır" şeklinde konuştu.

(MYP-SVY-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Kahke Mesaisi Başladı - Son Dakika

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