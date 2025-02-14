Kilis'te Kiralık Ev Fiyatları Düştü

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Suriyelilerin dönüş yolculuğuna geçtiği Kilis'te konut fiyatları düşüşte

KİLİS - Kilis'te son dönemlerde Suriyelilerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle kiralık evlere olan talep azalınca fiyatlar gerilemeye başladı.

Kilis'te son dönemde kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Suriyelilerin, ülkelerindeki devrimin ardından dönüş yolculuğuna geçmesiyle kiralık evlere olan talep azalmaya başladı. Evlere olan talebin azalmasıyla fiyatlar da gerileme başladı. Kentte emlak satış danışmanlığı yapan Buse Çetin, mevcut durumu değerlendirerek kira fiyatlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşüş yaşandığını belirtti.

Emlak satış danışmanı Buse Çetin, "Suriyelilerin yoğun olduğu döneme kıyasla kira fiyatları yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düştü. Eğer bu süreç bayramdan sonra da devam ederse hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabilir" dedi.

Öte yandan, emlak sektörünün satış noktasında bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Çetin, "Bankalar, konut kredileriyle ilgili bir güncelleme yapmazsa, sektörde durgunluk yaşanabilir. Bu da emlak piyasası için sıkıntılı bir süreç olabilir" şeklinde konuştu.