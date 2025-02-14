Kilis'te Kiralık Ev Fiyatları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kilis'te Kiralık Ev Fiyatları Düştü

Suriyelilerin dönüşüyle Kilis'te kiralık ev talebi azaldı, fiyatlar yüzde 10-20 düştü.

14.02.2025 20:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriyelilerin dönüş yolculuğuna geçtiği Kilis'te konut fiyatları düşüşte

KİLİS - Kilis'te son dönemlerde Suriyelilerin dönüş yolculuğuna geçmesiyle kiralık evlere olan talep azalınca fiyatlar gerilemeye başladı.

Kilis'te son dönemde kira fiyatlarında dikkat çeken bir düşüş yaşanıyor. Suriyelilerin, ülkelerindeki devrimin ardından dönüş yolculuğuna geçmesiyle kiralık evlere olan talep azalmaya başladı. Evlere olan talebin azalmasıyla fiyatlar da gerileme başladı. Kentte emlak satış danışmanlığı yapan Buse Çetin, mevcut durumu değerlendirerek kira fiyatlarında yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düşüş yaşandığını belirtti.

Emlak satış danışmanı Buse Çetin, "Suriyelilerin yoğun olduğu döneme kıyasla kira fiyatları yüzde 10 ile yüzde 20 arasında düştü. Eğer bu süreç bayramdan sonra da devam ederse hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabilir" dedi.

Öte yandan, emlak sektörünün satış noktasında bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Çetin, "Bankalar, konut kredileriyle ilgili bir güncelleme yapmazsa, sektörde durgunluk yaşanabilir. Bu da emlak piyasası için sıkıntılı bir süreç olabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Göçmenler, Ekonomi, Güncel, Emlak, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis'te Kiralık Ev Fiyatları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İstanbul’da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu İstanbul'da metrolardaki onlarca yürüyen merdiven aynı anda durdu
20:26 Pakistan’dan Togg’a Dombra’lı paylaşım Pakistan'dan Togg'a Dombra'lı paylaşım
19:16 Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor Dr. Ekrem Teymur: Trump, Elon Musk ile kamu yönetiminde devrim yapmaya hazırlanıyor
18:54 Tarih verildi, İstanbul’a kar yeniden geliyor Tarih verildi, İstanbul'a kar yeniden geliyor
18:32 CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar
08:45 Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar Evde kemikleri bulunan yaşlı kadınla ilgili tüyler ürperten detaylar
08:25 Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım Devrim Özkan, hayatını değiştiren kişiyi paylaştı: Minnettarım
08:23 Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum Fenerbahçe kazandı, Galatasaray kaybetti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
08:20 Kuzey Kore’den ABD’ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın Kuzey Kore'den ABD'ye uyarı: Kendi başlattığınız yangında yanmayın
08:03 Muslera’yı çıldırtan soru Duyar duymaz röportajı terk etti Muslera'yı çıldırtan soru! Duyar duymaz röportajı terk etti
07:14 Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek Yunanistan bu köylere yerleşenlere 380 bin TL ödeyecek
06:16 Üsküdar’da toprak kayması 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi Üsküdar'da toprak kayması! 9 daire ve 3 iş yeri tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2025 21:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kilis'te Kiralık Ev Fiyatları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.