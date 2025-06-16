Kilis'te metruk binada yangın paniği
KİLİS - Kilis'in Tekye Mahallesi Fakı Ali Çıkmaz Sokak'ta bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kilis Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Metruk Binada Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?