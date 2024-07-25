Kilis'te Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açıldı - Son Dakika
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Kilis'te Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açıldı

Kilis\'te Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açıldı

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları açıldı. Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kursları ziyaret ederek bilgi aldı. Kurslar, öğrencilerin tatili verimli şekilde değerlendirmesi, sınavlara hazırlık yapması ve eksikliklerini gidermesi amacıyla düzenleniyor. Kurslar, 6 hafta sürecek ve 8 ve 12. sınıflara yönelik olacak.

25.07.2024 15:39
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Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik "destekleme ve yetiştirme" kursları açıldı.

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Nedim Ökmen Anadolu Lisesi'nde açılan kursu ziyaret ederek, okul idarecilerinden bilgi aldı.

Destekleme ve yetiştirme kurslarına önem verdiklerini ifade eden Demirbilek, öğrencilerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerle sohbet ederek başarı dileğinde bulunan Demirbilek, açılan kursta öğrencilerin tatili verimli şekilde değerlendirmesi, önümüzdeki eğitim öğretim döneminde katılacakları sınavlarla ilgili ön hazırlık yapmaları ve eksikliklerini gidermelerinin amaçlandığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay da öğrencilerin eğitim alanındaki faaliyetlerden daha çok faydalanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirtti.

8 ve 12'inci sınavlara yönelik açılan kursların 6 hafta süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Öğrencilere Destekleme ve Yetiştirme Kursları Açıldı - Son Dakika

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