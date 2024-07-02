Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor

Kilis'te orman yangınlarına karşı alınan önlemler kapsamında, ormanlık ve mesire alanlarında devriye görevi yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşları uyarıyor. Denetimlerde jandarma birlikleri, iz takip köpeği ve dronlar da kullanılıyor. Vatandaşlar, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini vurguluyor.

02.07.2024 11:35
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Kilis'te yangınlara karşı ormanlık alanlara girişlerin 1 Kasım'a kadar yasaklanması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık ve mesire alanlarda devriye görevi yürütüyor.

Hisar ile Gülbaba köyleri sınırlarındaki alanda devriye gezen ekipler, vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı.

Denetimlerde Kilis İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği, iz takip köpeği, asayiş ve trafik devriyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından özellikle Hisar Tabiat Parkı bölgesi ve çevresindeki ormanlık alanlarda gözetleme, denetim ve kontroller yapıldı.

Ekipler, dronla da denetime destek verdi.

Ayrıca bölge, orman yangınlarına karşı kamera sistemleriyle takip ediliyor.

Vatandaşlardan İbrahim Gazel, AA muhabirine, ormanların ülkenin ciğeri olduğunu, jandarmanın yaptığı bu tür uygulamaları önemli bulduklarını söyledi.

Bu konuda vatandaşların daha çok bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Gazel, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Mehmet Gürses de uygulamaları faydalı bulduğunu, herkesin uyması gereken kurallar olduğunu kaydetti.

Vatandaşların duyarlılığıyla ormanların hayat bulacağını aktaran Gürses, ormanlık güzergahlardan geçerken çok dikkatli davranılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Orman Yangınlarına Karşı Denetimler Sürüyor - Son Dakika
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