Kilis\'te Sağanak Taşkına Neden Oldu

Kilis'te Elbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan taşkın, evlere, arazi ve bahçelere zarar verdi.
Öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Karaçağıl köyü Kurutepe mezrası ile Kalbursait köyü İkiz Kaya mezrasında taşkın oluştu.
Yağış nedeniyle Kurutepe mezrasında bazı ev, bahçe ve tarım arazilerinde zarar oluştu.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri köylerde inceleme başlattı.
Öte yandan İkiz Kaya mezrası yolu, taşkın nedeniyle trafiğe kapatıldı.
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