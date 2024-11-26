Kilis\'te Takla Atan Otomobilde 5 Yaralı

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KİLİS'te, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ALS 568 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Yan duran otomobilde sıkışan yaralıları görenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA