Kilis'te terör örgütleri DEAŞ ve PKK/ YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ ve PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i DEAŞ, diğeri ise PKK/YPG silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kilis'te Terör Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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