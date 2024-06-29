Kilis'te UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kilis'te UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kilis'te Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi. 24 personelin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, afetlere müdahale kapasiteleri artırıldı ve bilgi becerileri geliştirildi. Tatbikatta trafik kazası, enkaz altından kurtarma, temel yaşam desteği gibi senaryolar üzerinde çalışmalar yapıldı. Tatbikatı yerinde inceleyen Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez, katılan personele eğitim ve katılım sertifikası verildi.

29.06.2024 13:59
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Kilis'te İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), olası afetlere müdahale kapsamında tatbikat düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UMKE afetlere müdahale kapasitelerinin artırılması, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 24-28 Haziranda 24 personelin katılımıyla "UMKE Temel Eğitim Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Resul Osman Dağı mesire alanında yapılan tatbikat kapsamında katılımcılara 8 uzman tarafından teorik ve saha eğitimi verildi. Tatbikatta, trafik kazası, enkaz ve göçük altından yaralı kurtarma, travmalı hastaya yaklaşım, arazide yön bulma, hasta ve yaralı taşıma, temel yaşam desteği gibi senaryolar üzerinde çalışmalar yapıldı.

Kilis İl Sağlık Müdürü Kadir Söylemez de tatbikatı yerinde inceledi.

Tatbikata katılan personele eğitim ve katılım sertifikası verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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