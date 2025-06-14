Kim Jong-un'dan Yeni Mermi Üretimi Çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "modern savaşların gerekliliklerine uygun" yeni tip top mermilerinin üretiminin artırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre Kim, ülkedeki önemli bir mühimmat sanayi tesisini ziyaret ederek, 2025'in ilk yarısında üretilen top mermilerini, üretim kapasitesini ve modernizasyon çalışmalarını denetledi.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kim, "ulusal savunma stratejisinin gerekliliklerini karşılamak ve modern savaşın ihtiyaçlarına uygun yeni nesil top mermilerin üretimini artırmak" için üretim kapasitesinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kim ayrıca yeni mermilerin üretimini artırmak amacıyla insansız üretim süreçlerinin de geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.