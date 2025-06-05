Kimsesiz Zühal'e Vatandaşlardan Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
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Kimsesiz Zühal'e Vatandaşlardan Anlamlı Ziyaret

05.06.2025 13:54
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Elazığ'da, 2 yıl önce kimsesizler mezarlığına defnedilen 12 yaşındaki Zühal Gülersez, arife günü vatandaşlar tarafından unutulmadı. Kabrine karanfil bırakılarak dualar okundu.

Kimsesizler mezarlığına defnedilmişti, vatandaşlar arife günü yalnız bırakmadı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 yıl önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve ailesinin kabul etmemesi nedeni ile kimsesizler mezarlığına gömülen 12 yaşındaki ağır zihinsel engelli Zühal Gülersez'i vatandaşlar unutmadı. Arife günü mezarlığa giden vatandaşlar, kabrine karanfil bırakarak dualar etti.

Edinilen bilgiye göre, doğuştan ağır zihinsel engelli Zühal Gülersez (12), Erzurum'dan Elazığ'daki bir bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu olan ve kısa süre kaldığı bakımevinden hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun midesinden PEG ile beslenmesine devam edildi. 2 yıl önce tedavisi sırasında hastanede hayatını kaybeden talihsiz kızın ailesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, mezarlık çalışanları tarafından kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Asri Mezarlığı'na defnedildi. Kurban Bayramının arifesinde Emlak Uzmanı İhsan Babürhan ve arkadaşları, Gülersez'i yalnız bırakmadı. Kabrinin başına giden gönüllü vatandaşlar karanfil bırakıp, dualar okudu.

Gönüllü arkadaşlarıyla mezarlığa geldiklerini dile getiren İhsan Babürhan, "Bu olay Zühal engelli olduğu için kimsesizler mezarlığına gömülme olayı değil aslında bu olay, toplumun vicdanının ve merhametinin sorgulandığı bir olaydır. Bizim temennimiz, yavrucaklarımız hiçbir zaman yalnız kalmasın ve hiçbir cenazede yalnız defin edilmesin. Buradan kendimize ders çıkarmalıyız. Sessiz kalan vicdanlarımız değil, aslında güzellikler saçan kalplerimizdir. İnşallah bu bize bir ders olur. Bundan sonra da vicdanlarımızı sorgulayıp kalplerimizde ki güzelliklerle Zühal'leri yalnız bırakmayız. Ailesi kimsesiz bıraktı belki ama Elazığ'ın tamamı Zühal'in yanındaydı. Şuan da kalpleri birbirinden temiz arkadaşlarımızla kabrini ziyaret ettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesi tarafından kabul edilmeyip sadece Elazığ Belediyesinde ki çalışanlar tarafından defin edilmesi insanlığımızın bir ayıbıdır. Bu ne merhamete, ne vicdana ne de insanlığa yakışan bir durum değildir. Buraya geldiğimizde kabrin üstünde olan çiçekler, güller ve kabri ziyaret eden insanların olduğunu gördük. Demek ki bu melek kızımız, ailesi tarafından olmasa da Rabbimiz tarafından dualarla uğurlandı" dedi.

Kaynak: İHA

Güncel, Elazığ, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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