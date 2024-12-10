Kimya Harikaları Şenliği Yapıldı

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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sadreddin Konevi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kimya harikaları şenliği düzenlendi.

Kimya öğretmenleri Sultan Özel ve Murat Aytan öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikle öğrencilerin kimyaya ilgisini artırmak ve deneylerle öğrenmelerini teşvik etmek amaçlandı.

Şenliğe katılan İnönü Üniversitesinden öğretim üyeleri de bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kimya harikaları şenliği, öğrencilere birbirinden ilginç ve eğitici deneyler yapma fırsatı sundu.

Öğrenciler, teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirirken, bilimin eğlenceli ve merak uyandırıcı yönlerini keşfetti.

Öğrenciler, bu yönde etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirterek, organizasyonu düzenleyen öğretmenlere ve akademisyenlere teşekkür etti.