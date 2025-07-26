İSTANBUL, Kınalıada açıklarında 15 metre uzunluğunda özel bir tekne su alarak battı. Teknedeki 7 kişi kıyı emniyeti ekiplerince kurtarıldı.
Kınalıada açıklarında saat 17.30 sıralarında 15 metre uzunluğundaki bir tekne su alarak batmaya başladı. Bölgeye Kıyı emniyeti botu sevk edildi. Teknedeki 7 kişi kurtarıldı. Bir kısmı batan tekneyi çıkarma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kınalıada'da Tekne Battı, 7 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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