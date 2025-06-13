Kıraathanede Silah Kazası: İşletmeci Öldürüldü

SULTANGAZİ'de bir kıraathanede ruhsatsız silahlarla yapılan deneme cinayetle bitti. Doldur boşalt yaparken kıraathane işletmecisi Metin Çeken'i (44) kalbinden vurarak öldüren şüpheli Emrah M. (45) polis tarafından yakalandı. Şüpheli, olay yerindeki 3 ruhsatsız silahı çöpe atarak saklamaya çalışan Volkan K. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Cinayet şüphelisi Emrah M. "Silahları deniyorduk. Doldur boşalt yaparken bir anda silah ateş aldı. Kalbinden vurulduğunu görünce korkup oradan kaçtım" dediği öğrenildi. Şüphelinin daha önceden de 3 kişiyi doldur boşalt yaparken yaraladığı öğrenildi.

Sultangazi, Cebeci Mahallesi, V Caddesi'nde bulunan kıraathanede önceki gün meydana gelen olayda kıraathanenin işletmecisi Metin Çeken, ofisinde kalbinden tek kurşunla vurularak ağır yaralandı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre olay sırasında Metin Çeken'in yanında bulunan arkadaşı silah sesinin ardından dışarı çıkarak "Silah yanlışlıkla patladı" diyerek olay yerinden kaçtı. Çevreden yetişenler tarafından hastaneye kaldırılan Metin Çeken tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

AVCILAR'DA YAKALANDI 'TESLİM OLMAYA GELİYORDUM' DEDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada Metin Çeken'in vurulduğu sırada yanında bulunan kişinin kimliği belirlendi. Şüpheli Emrah M. Polisin takibi sonucu Avcılar'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin gözaltına alındığında 'Zaten teslim olmaya geliyordum' dediği öğrenildi. Polis soruşturması sonucunda cinayetin işlendiği ofisin içinde bulunan 3 adet ruhsatsız silahı olayın ardından bir poşete koyarak çöpe atan Volkan K.'nin yakalanmasıyla gözaltı sayısı 2'ye çıktı. Şüphelinin silahları saklandığı anları güvenlik kameraları görüntüledi.

ŞÜPHELİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliğinde işlediği suçu itiraf eden Emrah M. "Cezaevinden yaklaşık 1 yıl önce çıkmıştım. Metin Çeken benim çok eski arkadaşımdı. Olay günü onun yanına sohbet etmek için gittim. Ofisinde bulunan silahlara bakıp inceliyorduk. Silahlardan birini doldur boşalt yaparken içinde kalan mermi bir anda patladı. Arkadaşım kalbinden vurulduğunu görünce panikledim ve oradan kaçtım. Kazayla oldu." dedi. Öte yandan olay yerindeki silahları saklarken güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkan Volkan K. ise olay sırasında paniklediğini polis gelmeden silahları yakındaki çöpe attığını söylediği öğrenildi.

DAHA ÖNCEDE DOLDUR BOŞALT YAPARKEN 3 KİŞİYİ YARALAMIŞ

Polis soruşturması sonucunda olayın faili Emrah B.'nin daha önceden 32 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin 8 ayrı yaralama olayından kaydı olduğu, bunlardan 3'ünde yine doldur boşalt yaparken karşısındaki kişileri yaraladığı öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.