Kıraathanede Silahlı Saldırı: Bir Ölü

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki kıraathanede ailesiyle tartışan İbrahim B.'nin (25) ateşlediği tabancasından çıkan kurşun, o sırada orada bulunan, bitişik dükkanın işletmecisi çiğ köfteci Ökten Orhan'ın (46) kalbine isabet etti. Orhan hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki kıraathanede meydana geldi. İddiaya göre; alkollü olan İbrahim B., ağabeyine ait kıraathanede birlikte oturduğu ailesiyle henüz bilinmeyen sebeple tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla defalarca ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, o sırada orada bulunan Ökten Orhan'ın kalbine, bazıları ise kıraathanenin camlarına isabet etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Orhan, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Orhan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İbrahim B. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Öte yandan Ökten Orhan'ın kıraathanenin bitişiğindeki çiğ köfte dükkanını işlettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.