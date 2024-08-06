Kiralık ve Satılık Konutlarda \'Doğrulanmış İlan\' Sistemi Başlıyor

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Doğukan YILMAZ/ İSTANBUL, KİRALIK ve satılık konutlarda 'Doğrulanmış ilan' sistemi 15 Eylül itibariyle hibrit olarak başlıyor. Sistem 1 Ocak 2025 itibariyle zorunlu hale gelecek. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bora Tren, "Yetkisiz ilan girilemeyecek. Bu sistemde E-devlet üzerinden mal sahibi, arzu ettiği gayrimenkul danışmanını yetkilendirecek. Yani sahte ilanlar ortadan kalkacak" dedi. Tren, "Özellikle yılbaşından sonra kiralarda yükselme değil çok büyük bir düşüş olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

Kiralık ve satılık konut işlemleri 15 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın duyurduğu yeni uygulamanın adı "Doğrulanmış ilan" sistemi. Konutunu emlakçı veya gayrimenkul danışmanı aracılığıyla satışa çıkaran veya kiraya vermek isteyenler, anlaştıkları kişi veya kurumları E-Devlet üzerinden belirterek yetki verecek. Böylece aynı gayrimenkul için sadece bir ilan verilebilecek. Yeni uygulamayla sahte ilanların önüne geçilirken fiyatlarda da düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Gayrimenkulünü aracı olmadan kiralamak ya da satmak isteyenler için ise böyle bir sınırlama getirilmeyecek. Uygulamanın konut kiralama ve satışından sonra araç satışı için de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Elektronik İlan Doğrulama Sistemiyle (EİDS) sahte ilanların ortadan kalkacağını söyleyen Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklediklerini de dile getirdi. Sistemin kiralık ve satılık konutların ardından araç satışlarında da hayata geçirilmesi hedefleniyor.

"İLANLARDA YÜZDE 35-40 ORANINDA AZALMA OLACAK"

Yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Emlak Komisyonu Başkanı Bora Tren, "15 Eylül'den itibaren başlanacak olan hibrit sistemi, biz buna Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) de diyebiliriz. Şöyle ki, E-Devlet üzerinden mal sahibi ilana giriyor. Buradan yetki verdiği gayrimenkul danışmanına ilan kodunu giriyor. MYK5 veya MYK4 belgesi olan gayrimenkul danışmanları buradan ilan kodunu giriyor. Bunun faydası ne olur diye soracak olursanız. Gerçek ilan girişi sağlandığı için, internet sitelerindeki ilanlarda yüzde 35 yüzde 40 oranında azalma olacak. Gayrimenkul fiyatları ve kiraların kesinlikle düşeceğine inanıyorum. Doğru bir sistem" dedi.

"SAHTE İLANLAR ORTADAN KALKACAK"

Bora Tren, "Emlakçı aracılığıyla konut kiralayan ve satanlar böylece doğru kişiden yetkilendirme alacaklar. Yani sahte ilanlar ortadan kalkacak. Bir ilanı 4-5 kere görüyorsunuz, bunlar artık olmayacak. Tek bir ilan ve tek bir mal sahibi olacak. Mal sahibi kendisi de ilan girebilir, eşi de ilan girebilir. Aynı zamanda yetki verdiği birinci derece yakını olan kişiler de ilan girişi yapabilirler. Güvenlik bakımından çok büyük bir artı sağlanacak. Zaten internet sitelerinde 'Doğrulanmış ilan' olarak yılbaşından sonra tamamen bu sisteme geçiyoruz" dedi.

"KİRALARDA BİR DÜŞÜŞ OLACAK"

Komisyon Başkanı Tren, "Bu sistemle herşey yerine oturacak açıkçası. Kiralar bence geriye gelecek. Yetkisiz ilan girilemeyecek. Bu sistemde E-Devlet üzerinden mal sahibi, arzu ettiği gayrimenkul danışmanını yetkilendirecek. 15 Eylül'den sonra hibrit sistem başlangıcı olarak öngörülüyor. Yılbaşından sonra da tamamen 'Doğrulanmış ilan' olarak sistemde yer alacak. Bir kere internet sitelerindeki yüzde 35 yüzde 40 ilan azalmasını bekliyoruz. Dolayısıyla kiralarda bir düşüş olacak. Önümüzdeki süreçte bunu hep birlikte göreceğiz. Özellikle yılbaşından sonra kiralarda yükselme değil çok büyük bir düşüş olacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"MERDİVEN ALTI GAYRİMENKUL DANIŞMANI VE EMLAKÇI DÖNEMİ BİTTİ"

Emlakçı ve gayrimenkul danışmanlarının yetki belgelerinin daha sıkı denetlenebileceğinin de altını çizen Tren, "Daha önce zaten MYK5 veya MYK4 gayrimenkul danışmanlarının almış olduğu bir belge var. Bu kodu zaten sisteme girip yetkilendirilecekler. Artık merdiven altı gayrimenkul danışmanı ve emlakçı dönemi bitti. Artık emlakçılara bir güven geldi. Sektöre yeni bir kan geldiğini düşünüyorum. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Tüm gayrimenkul danışmanları için çok önemli bir adımdır bu" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE DEĞERLEME RAPORU İSTENEBİLİR"

Kiraların düşürülmesine yönelik atılan adımlara ek olarak alınabilecek bazı önlemlere de değinen Bora Tren, "Bölgesel olarak çalışmalar yapılabileceğini düşünüyorum. Bu adım çok önemli ve bundan sonraki süreçte değerleme raporu istenebilir. Bu da kiraları oldukça düşürebilir. Bu ne demektir ? Mülkünü satmak veya kiraya vermek isteyen insanlar Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bilirkişiye gayrimenkulünü değerlendirtmesi halinde gerçek değer rakamlarına ulaşıp gerçek ilanların girişi sağlanabilir. Bu da fiyatları önemli ölçüde geriye çekecektir, özellikle kiraları. Çünkü emsal baz alınıyor internet sitelerindeki ilanlarda. O ilanı görüyor, bu ilanı görüyor ve fiyatlar yükseliyor. Artık bu dönem yavaş yavaş bitiyor, çünkü yüzde 40 azalma ciddi bir azalmadır" şeklinde konuştu.