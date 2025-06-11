Kirchner'in Cezası Onandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kirchner'in Cezası Onandı

11.06.2025 04:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arjantin Yüksek Mahkemesi, Cristina Fernandez de Kirchner'e verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner'e yolsuzluk davasında verilen 6 yıl hapis cezası ve ömür boyu kamu görevlerinden men kararı, Yüksek Mahkeme tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Arjantin Yüksek Mahkemesi, oy birliğiyle Kirchner'in avukatlarının itirazını reddetti ve eski devlet başkanına yolsuzluk davasından verilen 6 yıl hapis cezasını onadı.

Ömür boyu kamu görevlerinden de men edilen 72 yaşındaki Kirchner, kararı "siyasi ve yargısal bir cadı avı" olarak nitelendirdi.

???????Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında, kararı memnuniyetle karşıladığını ve dokunulmazlık devrinin sona erdiğini belirtti.

Bu arada, başta başkent Buenos Aires olmak üzere birçok kentte toplanan onlarca Kirchner yanlısı kararı protesto etti ve eski devlet başkanına destek verdi.

Arjantin basınında çıkan haberlerde, Kirchner'in cezasını evde tamamlayabileceği ve son kararı yerel mahkemenin vereceği bilgisi paylaşıldı.

Süreç

Ülkeyi 2007-2015 yılları arasında yöneten Kirchner, hakkındaki yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası almıştı.

Eski Arjantin Devlet Başkanı ve bir önceki dönemin Devlet Başkan Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, Aralık 2022'de, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırılmıştı.

Hakim Jorge Gorini'nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş insanı Lazaro Baez'e vermekten suçlu bulunmuştu.

Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir devlet başkan yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almıştı.

Hakkında açılan yolsuzluk davalarını siyasi baskı olarak değerlendiren ve suçlamaları reddeden Kirchner, 29 Kasım 2022'de son savunmasını yaptığı duruşmada, cezasının çoktan hazırlandığını savunmuş ve mahkemeyi "idam mangasına" benzetmişti.

Kirchner'in 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı "Yollar İdaresi davası", Mayıs 2019'da başlamıştı.

???????

Kaynak: AA

Cristina Fernandez, Politika, cadı avı, Arjantin, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kirchner'in Cezası Onandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor
İsrail’e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı İsrail'e yönelik savaş suçları iddiaları tek tek mercek altına alındı
Eski Galatasaraylı Angelino’dan tarihi imza Yılda 22 milyon euro kazanacak Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu Borç meselesi yüzünden kanlı kavga: Amca yeğenini vurdu
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Ferdi Zeyrek’in annesi fenalaştı Ferdi Zeyrek'in annesi fenalaştı
İsrail’den Madleen gemisi kararı 12 aktiviste ne olacak İsrail'den Madleen gemisi kararı! 12 aktiviste ne olacak?
Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü Serdar Ortaç yıllar sonra sahnede yardım almadan yürüdü
2 grup arasında çıkan kavgada 5’i kadın 7 kişi yaralandı 2 grup arasında çıkan kavgada 5'i kadın 7 kişi yaralandı
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

23:01
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki
21:30
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
Yasak aşk iddiasında kan aktı: Baba ile oğlunu öldürdü, kadını ağır yaraladı
20:44
Ferdi Zeyrek’in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
10:17
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
Bakan Şimşek, ekonomiye dair güzel haberi verdi: En zorlu dönem geride kaldı
10:08
İrlanda’da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
İrlanda'da küçük kıza cinsel saldırı iddiası sonrası sokalar karıştı
10:06
Lamine Yamal’dan Ronaldo’ya büyük ayıp
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
09:58
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
Resim öğretmeni hobi bahçesinde yorgun mermiyle yaralandı
09:57
Özel okul yanında kumarhane Tavanı cephaneye çevirmişler
Özel okul yanında kumarhane! Tavanı cephaneye çevirmişler
09:57
Galatasaray’da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
Galatasaray'da kritik süreç: Victor Osimhen son kararını veriyor
09:53
Tahliye edilen MasterChef Murat’ın son görüntüleri endişe yarattı
Tahliye edilen MasterChef Murat'ın son görüntüleri endişe yarattı
09:44
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
09:29
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
09:05
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 06:03:42. #7.13#
SON DAKİKA: Kirchner'in Cezası Onandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.