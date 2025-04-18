Kırçuval Oteli Davası Devam Ediyor

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılması sonucu 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin 11 tutuksuz sanığın yargılanması sürdü.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile tanıklar katıldı.

Sanık ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) 24 Ocak 2020'de yaşanan Elazığ merkezli depremden sonra bina için hasar ödemesi yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa poliçelerin bir örneğinin mahkemeye gönderilmesi için müzekkere yazılmasına, dosyanın bilirkişiye gönderilerek sanıkların kusur derecelerinin belirlenmesine hükmederek duruşmayı 27 Haziran'a erteledi.

Dava süreci

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Malatya'daki Kırçuval Otel'de Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Takımı oyuncuları Mehmet Can Ağırbaş (28), Murat Çiloğulları (20), Görkem Can Gürbüz (24), Tunahan Yıldız (23), Resul Gün (24), Emincan Kocabaş (28) ve ampute takımından İranlı 3, Kamerunlu 1 oyuncu ile 11 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Kırçuval Otel'in yıkılmasıyla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, otelin işletmecilerinden dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Z.K. ile diğer sanıklar S.K, A.Y, A.M.P, F.A, F.P, H.D, İ.Y, M,B, M.H.B ve S.Y. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.