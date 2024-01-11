Kırgızistan\'da İktidarı Devirmeye Yönelik Hazırlık Yapan Gruba Operasyon

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, halkı ayaklandırarak iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptıkları öne sürülen gruba operasyon gerçekleştirdi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, halk ayaklanması yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yapan gruba operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, halkı ayaklandırmak için hazırlık yaptığı iddia edilen bir kişi ile ABD'deki bazı isimlerden para transferi planladığı öne sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

"İktidarı zorla ele geçirmeye yönelik hazırlık yaptıkları" iddiasıyla haklarında arama kararı bulunan İmamidin Taşov ve Tilekmat Kurenov'un gözaltına alınan şüphelileri desteklediği öne sürülen açıklamada, zanlıların Taşov'un iktidarı devirmeye yönelik hazırlık ve organizasyonların finansörü olduğu yönünde ifade verdikleri kaydedildi.

Bir evdeki aramada Gülen'in kitabı dikkati çekti

Açıklamada, operasyon kapsamında Taşov'un ikamet ettiği evlerde aramalar yapıldığı ve lüks araçlara, para ve ziynet eşyalarına el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Mili Güvenlik Devlet Komitesi, yapılan operasyon ve arama faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Bir fotoğrafta, yatak odasındaki aynanın üzerinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı "Yol Mülahazaları" kitabı dikkati çekti.

Gruba yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Taşov hakkında arama bülteni çıkarıldı

İmamidin Taşov, Kasım 2023'te mülk sahiplerinin şikayeti üzerine Komite tarafından gözaltına alınmış, aralıkta kefaletle serbest bırakılmıştı.

2021'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan Taşov, 9 Ocak gecesi yayımladığı videoda, güvenlik güçleri hakkında çeşitli iddialar dile getirmiş, iktidar için "Sınırı aştınız" ifadesini kullanmıştı.

Komite, Kırgızistan'da inşaat şirketi sahibi olan Taşov hakkında arama kararı çıkarmıştı.

Aranan Tilekmat Kurenov ise yasa dışı gösteri düzenlemek suçlamasıyla gözaltına alınmış, ekim ayında serbest bırakıldıktan sonra ülkeden ayrılmıştı.