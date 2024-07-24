Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: Araçlar sürüklendi - Son Dakika
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Kırgızistan'da şiddetli yağışlar sonucu sel: Araçlar sürüklendi

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Kırgızistan'ın Calal Abad bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı selde araçlar sürüklendi. Sel sonucunda hastane, çarşı, köprüler ve araçlar hasar gördü, evler sular altında kaldı. Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

24.07.2024 10:26
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- Kırgızistan'da sel suları araçları sürükledi

BİŞKEK - Kırgızistan'ın Calal Abad bölgesinde şiddetli yağışın yol açtığı selde araçlar sürüklendi.

Kırgızistan'ın güneyinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor. Kırgızistan Acil Durular Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre Calal Abad bölgesinin Bazar Korgon ilçesine bağlı Arstanbab köyünde şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Park halindeki araçlar sel suyunu kapılarak sürüklendi. Sokaklar çamurla kaplandı. Hastane, çarşı, 5 köprü ve 23 araç selde hasar gördü, onlarca ev de sular altında kaldı. Sel bölgesinde 200'den fazla arama kurtarma personeli sevk edildi. Hasar tespit çalışmalarının yapılacağı sel bölgesinden şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş ve Batken bölgelerinde haziranın sonunda ve geçen hafta sağanak sonucu sel yaşanmış, selde en az 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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