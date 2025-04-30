Kırıkhan'da Bıçaklama Davası Devam Ediyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 30 Mayıs 2024'te eşini bıçakladığı gerekçesiyle hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Müşteki Sinem D. ile avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Enver D. eşini öldürmeye kastının olmadığını ileri sürerek suçlamaları reddedip beraatini talep etti.

Sinem D. ise 27 yerinden bıçaklandığını ve ağır yaralandığını belirterek, Enver D'nin en ağır cezadan yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Temmuz'a erteledi.