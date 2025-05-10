Kırıkhan'da İneği Su Kanalından Kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde su kanalına düşen inek, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Otlaması için Fatih Mahallesi'ndeki araziye bırakılan inek, su kanalına düştü.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, iş makinesi yardımıyla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek, kontrolün ardından sahibine teslim edildi.
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