Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu ziyaret etti

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. İki belediye arasında işbirliği ve deneyim paylaşımı konularında görüşmeler gerçekleştirildi. Önal, İmamoğlu'nun tecrübelerinden faydalanmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti ve İBB'nin Kırıkkale'ye gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

30.05.2024 17:49
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Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir takım görüşmelerde bulunmak üzere İstanbul'da bulunan Önal, İBB Başkanı İmamoğlu ile de bir araya geldi.

Yerel yönetimler arasında işbirliğinin devamı ve deneyim paylaşımı yönünde verimli bir ziyaret geçirdiklerini belirten Önal, "İBB Başkanı İmamoğlu'nun tecrübelerinden faydalanmak için bir ziyaret gerçekleştirdik. Başkanımız her zaman olduğu gibi yanımızda ve destekçimiz olduğunu açık şekilde dile getirdi. Kırıkkale Belediyesi ve İBB arasında ortak yapacağımız proje ve işbirliklerimiz olacak. Kendilerine Kırıkkale'mize göstermiş oldukları yakın ilgi, alaka ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ da yer aldı.

Kaynak: AA

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